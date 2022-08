Coalizione centrista avanti adagio | fonti Italia viva | Azione fredda | scetticismo su accordo

(Di martedì 9 agosto 2022)fa trapelaresull'condi Carlo Calenda.del partitto fanno sapere che "prosegue l'attività diin vista delle prossime elezioni. Le strade aperte per il partito di Renzi sono ancora due. La prima è quella di una corsa in solitaria con il nome Renzi sulla scheda e l'con alcuni simboli tra cui la Lista civica nazionale di Federico Pizzarotti e la lista Moderati di Mimmo Portas". "La seconda è quella di unconper una lista unitaria. Questa mattina Renzi ha aperto all'alleanza con Calenda sul Messaggero e a La7, ma le reazioni disono state molto fredde. Tra i dirigenti di Iv c'è dunque ...

...i sondaggi Quorum) ma è l'intero Centrosinistra a non riuscire a trovare una quadra di... Resterà da capire se il Terzo Polo, una volta costituito e presentatosi alle Elezioni, ...... Fratelli d'Italia sarà la punta di diamante di unadi centrodestra che comprenderà anche Lega, Forza Italia e una listacomposta da Coraggio Italia e Noi con l'Italia. Nelle ... Terzo Polo: ipotesi accordo Azione-Iv. Renzi: "Insieme possiamo fare il botto" - Fonti Iv, scetticismo su accordo con Azione - Fonti Iv, scetticismo su accordo con Azione Riuscirà Azione a replicare il parziale successo del partito di Mario Monti o fallirà il suo tenativo di allargamento e farà la fine del partito del giornalista Oscar GianninoC’è una regola aurea della politica che rischia di minare il percorso per il “terzo polo”: la somma non fa sempre il totale. E a doverci fare i conti sono le due ...