Clarissa Selassié senza trucco e filtri | al naturale lascia tutti senza parole

(Di martedì 9 agosto 2022)Selassièi followermostrandosi: in questo scatto alè bellissima. In queste ultime settimane Jessica, Lulù esono finite al centro di varie notizie che le vedevano protagoniste a Tale e quale show.coloro che le seguono speravano nella loro prenel L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Katheli27798959 : Clarissa Selassié, la confessione ai fan: “È stata un’esperienza molto brutta” - Jessiccuccia36 : @lulu_selassie @AZZURRAROLF58 @ClariHaile @JessySelassie Tu e Clarissa dovete imparare a capire e anche tua madre c… - Jessiccuccia36 : @lulu_selassie @AZZURRAROLF58 @ClariHaile @JessySelassie Anche io ho una sorella ma ho 36 anni e sono una donna che… - Jessiccuccia36 : @lulu_selassie mi devi spiegare anche te a cosa ti serve avere la compagnia di tua sorella Jessica cioe quando la… - 361_magazine : -

L'ex protagonista del Grande Fratello Vip 6, Lulù Selassiè , in vacanza al mare con le sorelle Jessica e, ha organizzato ieri una diretta Instagram con i suoi follower per chiacchierare un po' con loro. Grande Fratello Vip, Lulù Selassiè sbotta con i fan: "Siete un disco rotto!" Nell'occasione ...... mentre si gode una vacanza in Basilicata insieme alla madre Adalgisa e le sorelle con cui ha condiviso il gioco del Grande Fratello vip 6,e Jessica, e questo per aver rotto di ...