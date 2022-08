Cina, scoperto un nuovo virus di origine animale: 35 contagiati con mal di testa e vomito (Di martedì 9 agosto 2022) Un nuovo ceppo di henipavirus di origine animale ha gia’ contagiato 35 persone in due province cinesi. Lo riporta il tabloid di pechino Global Times, che cita a sua volta un articolo pubblicato da scienziati di Cina e Singapore sul New England Journal of Medicine. Il nuovo virus zoonotico, denominato Langya henipavirus (LayV), e’ stato riscontrato nei campioni di tamponi faringei fatti a pazienti con febbre nelle province orientali cinesi dello Henan e dello Shandong che hanno avuto contatti con animali in tempi recenti. Il nuovo henipavirus, secondo gli scienziati che hanno partecipato allo studio, e’ associato con casi di febbre, stanchezza, tosse, anoressia, mialgia e nausea, e finora 26 dei 35 ... Leggi su ildenaro (Di martedì 9 agosto 2022) Unceppo di henipadiha gia’ contagiato 35 persone in due province cinesi. Lo riporta il tabloid di pechino Global Times, che cita a sua volta un articolo pubblicato da scienziati die Singapore sul New England Journal of Medicine. Ilzoonotico, denominato Langya henipa(LayV), e’ stato riscontrato nei campioni di tamponi faringei fatti a pazienti con febbre nelle province orientali cinesi dello Henan e dello Shandong che hanno avuto contatti con animali in tempi recenti. Ilhenipa, secondo gli scienziati che hanno partecipato allo studio, e’ associato con casi di febbre, stanchezza, tosse, anoressia, mialgia e nausea, e finora 26 dei 35 ...

