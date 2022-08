Ciclismo su pista, Europei 2022: le speranze di medaglia dell’Italia. Tante chance azzurre (Di martedì 9 agosto 2022) Sempre più vicini gli Europei di Ciclismo su pista che cominceranno a Monaco di Baviera dal prossimo 11 agosto. La selezione italiana si presenta con qualche defezione imporTante, con l’inseguimento a squadre con il solo Francesco Lamon tra gli olimpionici di Tokyo; ma le carte per poter fare bene in questa competizione continentale ci sono tutte. Innanzitutto, partiamo da Elia Viviani. Il velocista della Ineos-Grenadiers rimane una vera e propria istituzione per quanto riguarda l’attività su pista: tra omnium ed eliminazione vorrà sicuramente rimpinguare il suo palmares, che al momento conta sette vittorie continentali. E attenzione anche a Lamon nell’inseguimento a squadre, che potrà fare da trascinatore. Molte cartucce da sparare invece nel settore femminile, dove si è praticamente coperti in quasi ... Leggi su oasport (Di martedì 9 agosto 2022) Sempre più vicini glidisuche cominceranno a Monaco di Baviera dal prossimo 11 agosto. La selezione italiana si presenta con qualche defezione impor, con l’inseguimento a squadre con il solo Francesco Lamon tra gli olimpionici di Tokyo; ma le carte per poter fare bene in questa competizione continentale ci sono tutte. Innanzitutto, partiamo da Elia Viviani. Il velocista della Ineos-Grenadiers rimane una vera e propria istituzione per quanto riguarda l’attività su: tra omnium ed eliminazione vorrà sicuramente rimpinguare il suo palmares, che al momento conta sette vittorie continentali. E attenzione anche a Lamon nell’inseguimento a squadre, che potrà fare da trascinatore. Molte cartucce da sparare invece nel settore femminile, dove si è praticamente coperti in quasi ...

