Ciclismo, Europei 2022: chi parteciperà? Belgio e Olanda fanno paura. Ma l'Italia… (Di martedì 9 agosto 2022) La prova in linea degli Europei 2022 di Ciclismo si preannuncia un affare per i velocisti. Il percorso molto agevole per le strade di Monaco lascia pensare a una volata a ranghi compatti, salvo colpi di mano o azioni di forza che potrebbero rimescolare le carte in tavola e regalare una corsa più aperta. Gli ultimi 65 km saranno in un circuito da ripetere per cinque volte, interamente pianeggiante, anche se non andrà sottovalutata la planimetria. Belgio e Olanda sono le grandi favorite della vigilia, visto che potranno contare su quelli che al momento sembrano essere i migliori velocisti del momento, quantomeno tra quelli presenti alla rassegna continentale. Da una parte Tim Merlier e Jasper Philipsen, dall'altra Fabio Jakobsen. Entrambi i treni sono molto attrezzati e le due Nazionali saranno chiamate ...

