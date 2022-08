Ciclismo | Domenico Pozzovivo | “Voglio correre anche nel 2023 Obiettivo top10 alla Vuelta Vedo due favoriti”

(Di martedì 9 agosto 2022) Abbiamo raggiunto telefonicamentedi ritorno dal Sazka Tour e diretto sull’Etna dove farà un richiamo dell’altura, dopo i 22 giorni di luglio, dove starà fino a martedì prossimo per preparare nel migliore dei modi ladi Spagna, la sua quarta, il suo 23esimo Grande Giro, corsa che partirà da Utrecht nei Paesi Bassi il prossimo 19 agosto per concludersi dopo 21 tappe a Madrid. Quali saranno i tuoi obiettivi? “L’sarà quello di centrare lae quindi replicare quanto fatto al Giro, mi piacerebbe poter ripetere quanto successo nel 2013 quando sono riuscito a centrare due, al Giro d’Italia e(9° al Giro e 6°...

... è stata allestita un'area per gli amanti dele del wellness. Accanto al "bike park" ... Il sindaco Rocco Micucci conScognamiglio, segretario di Sport e Salute Abruzzo, e Massimo ...... è stata allestita un'area per gli amanti dele del wellness. Accanto al 'bike park' ... Il sindaco Rocco Micucci conScognamiglio, segretario di Sport e Salute Abruzzo, e Massimo ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...In Repubblica Ceca successo per il corridore della Intermarché. Al Giro di Polonia ultima tappa a Demare, la corsa a Hayter. Alla Vuelta Burgos vittoria per lo stagista sloveno Govekar ...