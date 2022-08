Chi muove i fili dietro il watergate greco? (Di martedì 9 agosto 2022) L’hanno già definito il watergate greco, ovvero lo scandalo relativo al capo dei servizi fatto dimettere dopo che il cellulare del presidente del Pasok Nikos Androulakis era stato intercettato. Si accusa così il premier conservatore Kyriakos Mitsotakis di aver fatto dossieraggi a scopo politico. In pochi minuti il caso ha portato alle dimissioni non solo del numero uno dei servizi dell’EYP, Panagiotis Kontoleon, ma anche del sottosegretario del primo ministro, e suo principale consigliere. Reazioni Mitsotakis, atteso da elezioni nel 2023, sta attraversando il suo periodo più difficile come primo ministro, dopo che è stato rivelato che il cellulare del suo avversario politico, il leader del terzo partito più grande della Grecia, il Pasok, era sotto sorveglianza per ordine dell’intelligence. Il premier si è difeso sostenendo la tesi che le ... Leggi su formiche (Di martedì 9 agosto 2022) L’hanno già definito il, ovvero lo scandalo relativo al capo dei servizi fatto dimettere dopo che il cellulare del presidente del Pasok Nikos Androulakis era stato intercettato. Si accusa così il premier conservatore Kyriakos Mitsotakis di aver fatto dossieraggi a scopo politico. In pochi minuti il caso ha portato alle dimissioni non solo del numero uno dei servizi dell’EYP, Panagiotis Kontoleon, ma anche del sottosegretario del primo ministro, e suo principale consigliere. Reazioni Mitsotakis, atteso da elezioni nel 2023, sta attraversando il suo periodo più difficile come primo ministro, dopo che è stato rivelato che il cellulare del suo avversario politico, il leader del terzo partito più grande della Grecia, il Pasok, era sotto sorveglianza per ordine dell’intelligence. Il premier si è difeso sostenendo la tesi che le ...

