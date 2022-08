Chelsea-Psg, offerte choc per Fofana! (Di martedì 9 agosto 2022) È un testa a testa Psg-Chelsea per Wesley Fofana. In Inghilterra raccontano che i due club si stanno sfidando a suon di milioni con il... Leggi su calciomercato (Di martedì 9 agosto 2022) È un testa a testa Psg-per Wesley Fofana. In Inghilterra raccontano che i due club si stanno sfidando a suon di milioni con il...

calciomercatoit : ??? @FBiasin a TVPLAY_CMIT: 'I dirigenti dell’#Inter dicono che la situazione è complicata, per prendere un difensor… - AntoVitiello : Accordo raggiunto tra Chelsea e Aston Villa per il trasferimento a titolo definitivo di Carney #Chukwuemeka. Il… - zavar0v : RT @calciomercatoit: ??? @FBiasin a TVPLAY_CMIT: 'I dirigenti dell’#Inter dicono che la situazione è complicata, per prendere un difensore i… - _schiaffino__ : RT @calciomercatoit: ??? @FBiasin a TVPLAY_CMIT: 'I dirigenti dell’#Inter dicono che la situazione è complicata, per prendere un difensore i… - Bubu_Inter : RT @calciomercatoit: ??? @FBiasin a TVPLAY_CMIT: 'I dirigenti dell’#Inter dicono che la situazione è complicata, per prendere un difensore i… -