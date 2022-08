(Di martedì 9 agosto 2022) Ilfa sul serio per il giovaneile isono pronti aldopo una prima offerta rifiutata Ilfa sul serio per il giovaneile isono pronti aldopo una prima offerta rifiutata. Secondo quanto riportato da Tuttosport, gli inglesi potrebbero arrivare fino a 15 milioni cifra che ai nerazzurri potrebbe anche andare bene. Il giovane potrebbe essere una vittima sacrificabile per rientrare nei 60 milioni di attivo richiesti dalla società. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ekremkonur : ?? Cesare Casadei ?? Chelsea ? #CFC ??? #ForzaInter - pisto_gol : Cesare Casadei (2003) piace a tanti: perché è un cc che segna tanti gol (17) e unisce tecnica a fisicità (1.86H). M… - AlfredoPedulla : #Casadei: l’#Inter ha chiesto al #Chelsea una base minima di 15 milioni più bonus per arrivare a 20 - CalcioNews24 : Il #Chelsea pronto al rilancio per #Casadei ?? - GianmarcoDaria : #Casadei verso il #Chelsea?????? -

Calcio News 24

'Esiste comunque la possibilità di posticipare la cessione di un big alla fine della stagione e potrebbe arrivare un bel gruzzoletto da, per cui i nerazzurri vogliono dal15 milioni, ...Dall'Inghilterra, e nello specifico l' Evening Standard , parla delcome pronto a fare una nuova offerta all' Inter per il giovane Cesare, centrocampista classe 2003 dei nerazzurri che ancora deve fare il suo debutto ufficiale tra i ... Chelsea Casadei, pronto il rilancio dei Blues: l’Inter fissa il prezzo Una soluzione che consentirebbe la coesistenza con Lewandowski. Il Chelsea anche su Dumfries, Skriniar e Casadei Il Chelsea, insomma, è scatenato sul mercato in entrata e starebbe preparando ...I Blues continuano a insistere su Casadei, e l'Evening Standard parla di una nuova offerta che dovrebbe arrivare ai nerazzurri nei prossimi giorni ...