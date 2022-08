Champions League 2022 2023 | risultati ritorno terzo turno | Psv avanti | Monaco fuori Rimonta Rangers

(Di martedì 9 agosto 2022) Un gol di De Jong nei tempi supplementari regala il pass per il playoff dial Psv che batte 3-2 ildopo l’1-1 del match di andata. Al 21? Veerman apre le danze, al 58? c’è la risposta di Maripan. Al 70? è Ben Yedder a portarei francesi, ma all’89’ c’è il pareggio di Gutierrez che trascina la contesa all’extra time. Al 109? su assist di Teze, c’è il 3-2 di De Jong.retrocesso in Europa. Nel prossimoper il Psv c’è il. Tutto facile per il Benfica che, dopo il 4-1 dell’andata, trova un successo per 3-1 sul Midjtylland che spalanca le porte dei playoff. Al 23? Fernandez sblocca il risultato su assist di Ramos, prima del raddoppio di Henrique Araujo (56?) e del tris nel finale di Goncalves (88?). ...

Si sono giocati questa sera gli incontri validi per il terzo turno preliminare di ritorno della Champions League. A qualificarsi per i play-off sono stati rispettivamente Bodo/Glimt; ...Si è completato il quadro del terzo turno di qualificazione in Champions League. Ancora una volta il Monaco fallisce la qualificazione alla fase a gironi: l'anno scorso la squadra del Principato cadde ...