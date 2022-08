Cessione Rabiot, contatto tra il Manchester United e la madre agente: le condizioni (Di martedì 9 agosto 2022) Addio vicino per Adrien Rabiot? Una fine dei rapporti tra il francese e la Juventus che non sembrava in realtà essere prevista, se non prima di giugno 2023, a scadenza contratto. Con ben un anno di anticipo si vocifera invece sulla possibilità che Rabiot possa abbandonare la Juve verso altre direzioni: che stia pensando allo United? Delle notizie ora avvalorate, secondo Fabrizio Romano, dai diretti contatti tra la manager-mamma Veronique Rabiot e il Manchester per un possibile contratto. La madre del giocatore francese, che cura appunto i suoi interessi, avrebbe così trovato il giusto accordo per il suo trasferimento in Inghilterra, come riportato anche sul Corriere dello Sport. Rabiot – Juve (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Delle ... Leggi su rompipallone (Di martedì 9 agosto 2022) Addio vicino per Adrien? Una fine dei rapporti tra il francese e la Juventus che non sembrava in realtà essere prevista, se non prima di giugno 2023, a scadenza contratto. Con ben un anno di anticipo si vocifera invece sulla possibilità chepossa abbandonare la Juve verso altre direzioni: che stia pensando allo? Delle notizie ora avvalorate, secondo Fabrizio Romano, dai diretti contatti tra la manager-mamma Veroniquee ilper un possibile contratto. Ladel giocatore francese, che cura appunto i suoi interessi, avrebbe così trovato il giusto accordo per il suo trasferimento in Inghilterra, come riportato anche sul Corriere dello Sport.– Juve (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Delle ...

DiMarzio : ?? #Calciomercato #SerieA | @juventusfc: accordo con il @ManUtd per la cessione di #Rabiot @SkySports… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO: JUVENTUS, ACCORDO CON LO UNITED PER LA CESSIONE DI RABIOT Inglesi pronti a trattare con la mamma… - GiovaAlbanese : I contatti tra #Juventus e #ManchesterUnited per #Rabiot ci sono, i bianconeri aprono alla cessione ma il calciator… - Confusion_Ale : Vabbè dopo le vedove di Bentancur e Kulusevski che già sono assurde dopo averli definiti mediocri per 2 anni, ora m… - Interistadoc10 : @Gazzetta_it ma qualcuno che chiede a quanto ammonta il budget della juve? se vendi de ligt e spendi tutto su breme… -