Centrodestra: 16 seggi per Udc, Coraggio Italia, Noi con l’Italia e Italia al Centro. Correranno sotto un unico simbolo (Di martedì 9 agosto 2022) A quanto apprende AdnKronos da fonti del tavolo del Centrodestra sui collegi – riunito in questi minuti alla Camera – l’alleanza avrebbe pattuito un accordo per riservare alle forze centriste (Udc, Coraggio Italia, Noi con l’Italia e Italia al Centro) 16 seggi. L’accordo inoltre prevederebbe un simbolo unitario per le 4 componenti, su cui si sta già lavorando sulla grafica, superando così l’accordo tra Cesa e Brugnaro da una parte, e Lupi e Toti dall’altra, che dovrebbero quindi correre con un simbolo unico a rappresentare le quattro formazioni. Il precedente accordo, relativo ai seggi, ne prevedeva 11 da destinare alla componente ... Leggi su ildenaro (Di martedì 9 agosto 2022) A quanto apprende AdnKronos da fonti del tavolo delsui collegi – riunito in questi minuti alla Camera – l’alleanza avrebbe pattuito un accordo per riservare alle forze centriste (Udc,, Noi con l’al) 16. L’accordo inoltre prevederebbe ununitario per le 4 componenti, su cui si sta già lavorando sulla grafica, superando così l’accordo tra Cesa e Brugnaro da una parte, e Lupi e Toti dall’altra, che dovrebbero quindi correre con una rappresentare le quattro formazioni. Il precedente accordo, relativo ai, ne prevedeva 11 da destinare alla componente ...

