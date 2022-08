Catherine Zeta-Jones, dolcissimi auguri al figlio Dylan: «Sei tutto per me». E papà Michael Douglas… (Di martedì 9 agosto 2022) Star e mamma. Anzi prima mamma e poi star. Catherine Zeta-Jones, 52 anni, conosce bene le priorità della sua vita. Non ha mai anteposto celebrità e carriera alla famiglia. Anzi. Sa che la vera felicità proviene dagli affetti più cari. E sui social non perde occasione per dimostrare tutto il suo amore al marito Michael Douglas e ai figli. Dal matrimonio tra le due star di Hollywood, infatti, sono nati Dylan nel 2000 e Carys nel 2003. E proprio al primogenito, l’attrice ha dedicato un post Instagram che vale più di qualsiasi dichiarazione d’amore. Un post condiviso in un giorno importante: il 22esimo compleanno del primogenito. Catherine Zeta-Jones e il figlio Dylan in uno scatto del passato (Instagram ... Leggi su amica (Di martedì 9 agosto 2022) Star e mamma. Anzi prima mamma e poi star., 52 anni, conosce bene le priorità della sua vita. Non ha mai anteposto celebrità e carriera alla famiglia. Anzi. Sa che la vera felicità proviene dagli affetti più cari. E sui social non perde occasione per dimostrareil suo amore al maritoDouglas e ai figli. Dal matrimonio tra le due star di Hollywood, infatti, sono natinel 2000 e Carys nel 2003. E proprio al primogenito, l’attrice ha dedicato un post Instagram che vale più di qualsiasi dichiarazione d’amore. Un post condiviso in un giorno importante: il 22esimo compleanno del primogenito.e ilin uno scatto del passato (Instagram ...

