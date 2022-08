Casa Suardi, ok al recupero del palazzo in Piazza Vecchia: ospiterà spazi per mostre e l’ampliamento della biblioteca Mai (Di martedì 9 agosto 2022) L’intervento. Approvato il progetto esecutivo: nel 2023 l’inaugurazione. I lavori di recupero, del valore di 2,3 milioni di euro, sono finanziati in gran parte dal Pnrr. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 9 agosto 2022) L’intervento. Approvato il progetto esecutivo: nel 2023 l’inaugurazione. I lavori di, del valore di 2,3 milioni di euro, sono finanziati in gran parte dal Pnrr.

