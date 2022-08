Carlantino: murales nel parco della pace del paese che affaccia sulla diga di Occhito Realizzato da due artisti (Di martedì 9 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Carlantino: “Questo murales segna l’inizio di un percorso. L’idea di realizzare un’opera simile a Carlantino arriva da molto lontano. Voglio ringraziare Gianni, il proprietario dell’abitazione, che ci ha dato la sua piena disponibilità a utilizzare lo spazio necessario. Un ringraziamento, poi, va a Tonino De Marco, a Caterina, agli artisti e all’associazione APS Just Free Time”. E’ con queste parole che Graziano Coscia, sindaco di Carlantino, è intervenuto venerdì 5 agosto all’inaugurazione del murales che ora impreziosisce il parco della pace nel paese che affaccia sulla diga di Occhito. “Non posso ... Leggi su noinotizie (Di martedì 9 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di: “Questosegna l’inizio di un percorso. L’idea di realizzare un’opera simile aarriva da molto lontano. Voglio ringraziare Gianni, il proprietario dell’abitazione, che ci ha dato la sua piena disponibilità a utilizzare lo spazio necessario. Un ringraziamento, poi, va a Tonino De Marco, a Caterina, aglie all’associazione APS Just Free Time”. E’ con queste parole che Graziano Coscia, sindaco di, è intervenuto venerdì 5 agosto all’inaugurazione delche ora impreziosisce ilnelchedi. “Non posso ...

