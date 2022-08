Cannavaro: “Il Maradona ha bisogno di calciatori che sappiano infiammare. 40 milioni per Raspadori…” (Di martedì 9 agosto 2022) Fabio Cannavaro ha commentato le operazioni di mercato del Napoli di Aurelio De Laurentiis a pochi giorni dall’inizio del campionato. Fabio Cannavaro è il capitano dei capitani. Campione del mondo e Pallone d’Oro. Ora alla fine del suo anno sabbatico e pronto a tuffarsi in una nuova avventura. Il campionato è alle porte e lui, la stella del nostro calcio, parla ai microfoni del quotidiano Il Mattino, dell’anno zero del Napoli e fa le carte alla serie A. Cannavaro, un coreano nella difesa del Napoli: se lo sarebbe mai immaginato?«Non mi sorprende affatto. La scuola coreana è in crescita gigantesca e Kim giocava in Cina quando allenavo io lì: lo conosco bene, gli ho parlato spesso perché con me c’era un suo connazionale Ji-soo Park». Infatti, ha detto che lei è uno dei suoi idoli?«È rapido, alto, punta molto sulla sua fisicità. In certi ... Leggi su napolipiu (Di martedì 9 agosto 2022) Fabioha commentato le operazioni di mercato del Napoli di Aurelio De Laurentiis a pochi giorni dall’inizio del campionato. Fabioè il capitano dei capitani. Campione del mondo e Pallone d’Oro. Ora alla fine del suo anno sabbatico e pronto a tuffarsi in una nuova avventura. Il campionato è alle porte e lui, la stella del nostro calcio, parla ai microfoni del quotidiano Il Mattino, dell’anno zero del Napoli e fa le carte alla serie A., un coreano nella difesa del Napoli: se lo sarebbe mai immaginato?«Non mi sorprende affatto. La scuola coreana è in crescita gigantesca e Kim giocava in Cina quando allenavo io lì: lo conosco bene, gli ho parlato spesso perché con me c’era un suo connazionale Ji-soo Park». Infatti, ha detto che lei è uno dei suoi idoli?«È rapido, alto, punta molto sulla sua fisicità. In certi ...

napolipiucom : Cannavaro: 'Il Maradona ha bisogno di calciatori che sappiano infiammare. 40 milioni per Raspadori...' #Cannavaro… - TheMascs : @1FilmAlGiorno @GoalItalia Potrebbero prendere Salah, Haaland, Nunez, Cristiano prime, Messi prime, Cannavaro, Mald… - AlfonsoTax2 : RT @DandyRossonero: @ciroaleroby4 @LucaNunziata2 No ma alcune partite di Cannavaro enormi, ma ripeto certo giocatori non puoi fare classifi… - DandyRossonero : @ciroaleroby4 @LucaNunziata2 No ma alcune partite di Cannavaro enormi, ma ripeto certo giocatori non puoi fare clas… -