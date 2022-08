(Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Eraall’operazione della Squadra Mobile di Napoli che, poco meno di un mese fa, nel quartiere di, ha portato all’arresto di diverse persone appartenenti a due clan camorristici rivali nel traffico di droga. Il napoletano Cesare Divano, 32 anni, è statodalla polizia in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Napoli, su richiesta della Dda. E’ accusato di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, con l’aggravante del metodo mafioso. Divano avrebbe agevolato le attività del clan Calone-Esposito-Marsicano, in contrapposizione, nella zona di, al gruppo criminale riconducibile ad Antonio Carillo,un paio di settimane dopo il ...

anteprima24 : ** #Camorra: arrestato 32enne sfuggito al blitz di Pianura ** - cronachecampane : Camorra a Pianura, arrestato il ricercato Cesare Divano #Camorra #pianura #succedeoggi - antonellaa262 : L’uomo, ritenuto affiliato al clan “Mallardo”, aveva preteso 1000 euro da un privato che stava effettuando dei lavo… - ilgiornalelocal : #Camorra, racket a cantiere edile: arrestato uomo del clan #Mallardo - gazzettanapoli : Aveva preteso 1000 euro da parte di un privato che stava effettuando dei lavori edili in un'area destinata a parche… -

Annalisa Durante è morta nel 2004 Napoli , vittima innocente diuccisa all'età di 14 anni nel cuore della città. Teatro del delitto il rione Forcella , una ... è statoper la morte di ...Era genero di un boss dellacasertana, Domenico D'Albenzio, legato al clan Belforte di Marcianise. Nel 2018 Cioffi è statocon l'accusa di concorso esterno in traffico di ...Pianura. Uno spacciatore 'autonomo', non nel sistema ma che dal sistema doveva prendere droga e avere il permesso di spacciare. Come un libero professionista ...Arrestato per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, minacce, resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi, A.M., il 44enne napoletano con ...