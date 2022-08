Cambiamenti climatici | il caldo uccide pesci | coralli e altre 50 specie marine nel Mediterraneo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 agosto 2022) Ilha provocato la morte di esemplari in almeno cinquanta. Tra il 2015 e il 2019, eccezionalmente, una serie di ondate di calore marino ha colpito le regioni del bacinoe ha provocato la mortalità di massa in alcune tipologie come, spugne, macro alghe e qualche pesce. Secondo una ricerca internazionale dell’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologiedel Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Irbim), svolta grazie al supporto di progetti europei e pubblicata sulla rivista Global Change Biology, il fenomeno ha interessato migliaia di chilometri lungo le coste del, dal mare di Alboran fino alle coste orientali e tra la superficie e i 45 metri di profondità. Lo studio, che ha permesso di rilevare ...