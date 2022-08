Calenda-Renzi, trattativa sul terzo polo: oggi l’incontro (Di martedì 9 agosto 2022) I leader di Azione e Italia viva dovrebbero chiudere l’intesa che prevede un nuovo simbolo. In giornata la decisione anche sulle candidature Leggi su corriere (Di martedì 9 agosto 2022) I leader di Azione e Italia viva dovrebbero chiudere l’intesa che prevede un nuovo simbolo. In giornata la decisione anche sulle candidature

aldotorchiaro : ItaliaViva-Azione trattano: lista unica, simbolo unico, una front runner donna per il #TerzoPolo. Si negozia sulle… - AlexBazzaro : Non c’è nessun terzo polo. Renzi e Calenda sono una stampella esterna del Pd con il quale sono pronti ad allearsi d… - Linkiesta : L’appello per la nascita di una lista unica con @matteorenzi e @CarloCalenda nel segno dell’agenda #Draghi - SimoneLazzeri1 : RT @gervasoni1968: La notizia più importante del giorno non è il probabile accordo Renzi Calenda ma il bombardamento ucraino sulla #Crimea.… - effefabius : #Calenda e #Renzi ma davvero pensate che gli italiani sono scemi? Dopo le elezioni andreste a governare con #Letta!… -