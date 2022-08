Calenda, Renzi ci prova: “Per alleanza ci siamo”. Il leader di Azione: “Non è scontato” (Di martedì 9 agosto 2022) Roma, 9 ago – Su Carlo Calenda “piomba” Matteo Renzi, dopo l’accordo fallito tra Azione e il Pd nella giornata di ieri. Lo rende noto Adnkronos. Calenda, l’approccio di Renzi Calenda scappa dal Pd e Renzi non si fa sfuggire l’occasione. Così il leader di Italia viva sulla questione, interpellato durante la trasmissione Zona Bianca, su Retequattro: “Se Calenda ha voglia di fare un ragionamento serio noi ci siamo”. Aggiungendo poi: “Posso restare solo con dignità e coerenza, la soglia del 3% non ci fa minimamente paura”. Renzi afferma di essere “sempre stato disponibile, anche adesso, a non mettere il mio ego davanti alla politica. Il mio destino per me viene molto dopo. Vediamo cosa succederà”. Questo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 9 agosto 2022) Roma, 9 ago – Su Carlo“piomba” Matteo, dopo l’accordo fallito trae il Pd nella giornata di ieri. Lo rende noto Adnkronos., l’approccio discappa dal Pd enon si fa sfuggire l’occasione. Così ildi Italia viva sulla questione, interpellato durante la trasmissione Zona Bianca, su Retequattro: “Seha voglia di fare un ragionamento serio noi ci”. Aggiungendo poi: “Posso restare solo con dignità e coerenza, la soglia del 3% non ci fa minimamente paura”.afferma di essere “sempre stato disponibile, anche adesso, a non mettere il mio ego davanti alla politica. Il mio destino per me viene molto dopo. Vediamo cosa succederà”. Questo ...

