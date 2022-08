Calenda-Renzi | accordo fatto? No | distanze ancora ampie E la tentazione della corsa parallela

(Di martedì 9 agosto 2022) Cosa succederà nel terzo Polo, sull’asse Azione-Italia Viva? In questo momento è difficile anche solo cercare di prevederlo. Perché molte voci all’inizio del pomeriggio parlavano di una portata di mano, di colloqui addirittura già indirizzati sulla ripartizione dei seggi all”uninominale. Ma la verità vera è che i contatti sono stati scarsi e fin qui poco produttivi. Non ci sono solo le ruggini del passato mai del tutto sopite tra i due leader (ieri sera l’accenno dial conflitto sostanziale di interesse diriguardo ai rapporti con il principe saudita Mohammed bin Salman ha avuto la reazione che si può immaginare nel diretto interessato – quello italiano…). Ma soprattutto da una parte e dall’altra si sta soppesando ogni elemento pro o contro l’intesa: conviene oggi a Italia Viva collegarsi ...

AlexBazzaro : Non c’è nessun terzo polo. Renzi e Calenda sono una stampella esterna del Pd con il quale sono pronti ad allearsi d… - Linkiesta : L’appello per la nascita di una lista unica con @matteorenzi e @CarloCalenda nel segno dell’agenda #Draghi - AlexBazzaro : Ora Calenda e Renzi si uniranno. Attaccheranno anche il PD. Obbiettivo fingere di essere un terzo polo alternativo.… - MariaSemeraro19 : @DicePatrizia @FaustoDeMaria @susannaarcari Esatto. Tanto la destra avrà la maggioranza assoluta e voi sarete inuti… - MassimoChiaram7 : RT @HuffPostItalia: Alessandra Ghisleri: “Molti incerti tra Meloni, Calenda e Renzi' -

AGI - Ieri pomeriggio l'incontro, oggi altri contatti in attesa di sciogliere il nodo. Lavori in corso tra: il primo ha aperto da tempo a quella che ritiene 'una opprtunità straordinaria', ovvero la costituzione di un Terzo polo che - secondo i sondaggi - potrebbe arrivare al 10% e ...L'unica certezza, almeno al momento, è che, Meloni erappresentano la 'novità'. Allora la domanda sorge spontanea: a chi si rivolge'Io credo che ora si rivolgerà a due tipi di ...Calenda: "Con Renzi accordo né scontato né banale" "Ci incontreremo per discuterne, perché un accordo tra di noi non è né scontato né banale. Con Renzi ci sono rapporti deteriorati nel tempo ...Il leader di Azione: "C'è una discussione con Italia Viva che dev'essere chiara, stiamo integrando due corpi. Non c'è un incontro oggi. L'accordo non c'è ancora" ...