Calciomercato Napoli, tutto fatto per il nuovo attaccante: dalla Serie A! (Di martedì 9 agosto 2022) Nel corso della giornata odierna, il Napoli ha definito la cessione di Andrea Petagna al Monza. Nelle casse degli azzurri sono stati versati circa 14 milioni di euro, ma gran parte di questa cifra Aurelio De Laurentiis è pronto ad investirla proprio per un nuovo attaccante. L’obiettivo era quello di regalare a Luciano Spalletti un sostituto di qualità per Victor Osimhen e, possiamo dire, che lo società ci è riuscita senza troppi problemi. E’ praticamente fatta, infatti, per l’arrivo del Cholito Simeone. Napoli Simeone Hellas Verona Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, Napoli e Verona hanno raggiunto un’intesa totale sulla base di un prestito a 3,5 milioni di euro con diritto di riscatto, invece, fissato a 12. Complessivamente, dunque, sarà un’operazione da 15,5 milioni. Vanno ... Leggi su rompipallone (Di martedì 9 agosto 2022) Nel corso della giornata odierna, ilha definito la cessione di Andrea Petagna al Monza. Nelle casse degli azzurri sono stati versati circa 14 milioni di euro, ma gran parte di questa cifra Aurelio De Laurentiis è pronto ad investirla proprio per un. L’obiettivo era quello di regalare a Luciano Spalletti un sostituto di qualità per Victor Osimhen e, possiamo dire, che lo società ci è riuscita senza troppi problemi. E’ praticamente fatta, infatti, per l’arrivo del Cholito Simeone.Simeone Hellas Verona Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio,e Verona hanno raggiunto un’intesa totale sulla base di un prestito a 3,5 milioni di euro con diritto di riscatto, invece, fissato a 12. Complessivamente, dunque, sarà un’operazione da 15,5 milioni. Vanno ...

DiMarzio : #Calciomercato | @PSG_inside e @sscnapoli sempre più vicini all'accordo per Fabian #Ruiz - DiMarzio : #Calciomercato | @ACMonza, fatta per l’arrivo di #Petagna dal @sscnapoli ???? - DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, le cifre e la formula dell'operazione #Simeone - LuceRosselli : Gli ultimi giorni di calciomercato del #napoli #raspadori #petagna #simeone #sirigu - Arsenico171 : RT @SpaceSerieA: ?? Per il ruolo di portiere al pasto di #Meret chi vorresti tra #Kepa e #Navas? #Napoli #calciomercato #SpaceSerieA?? -