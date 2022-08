Calciomercato, la sessione estiva si chiude all’Excelsior Hotel Gallia di Milano l’1 settembre (Di martedì 9 agosto 2022) La chiusura del Calciomercato estivo 2022 si terrà all’Excelsior Hotel Gallia di Milano, dove nelle giornate del 30, 31 agosto e 1° settembre avranno luogo le ultime trattative prima dello stop fino alla sessione invernale. Il tutto con l’organizzazione di Master Group Sport, in collaborazione con A.Di.Se. Gli spazi riservati alle squadre e ai dirigenti avranno i seguenti orari: martedì 30 agosto dalle ore 10 alle ore 19, mercoledì 31 agosto dalle ore 10 alle ore 19, giovedì 1° settembre dalle ore 9 alle ore 20. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 agosto 2022) La chiusura delestivo 2022 si terràdi, dove nelle giornate del 30, 31 agosto e 1°avranno luogo le ultime trattative prima dello stop fino allainvernale. Il tutto con l’organizzazione di Master Group Sport, in collaborazione con A.Di.Se. Gli spazi riservati alle squadre e ai dirigenti avranno i seguenti orari: martedì 30 agosto dalle ore 10 alle ore 19, mercoledì 31 agosto dalle ore 10 alle ore 19, giovedì 1°dalle ore 9 alle ore 20. SportFace.

