Calciomercato Juventus, tutto fatto per l’esterno: già nelle prossime ore le visite mediche (Di martedì 9 agosto 2022) nelle prossime ore, dovrebbe sbarcare a Torino un nuovo rinforzo per formazione di mister Allegri: la Juventus ha raggiunto l’intesa ed è arrivata la fumata bianca. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Dopo settimane di rumors ed aggiornamenti è arrivata la svolta nella trattativa che porterà un nuovo volto nell’attacco della Juventus. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di martedì 9 agosto 2022)ore, dovrebbe sbarcare a Torino un nuovo rinforzo per formazione di mister Allegri: laha raggiunto l’intesa ed è arrivata la fumata bianca. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Dopo settimane di rumors ed aggiornamenti è arrivata la svolta nella trattativa che porterà un nuovo volto nell’attacco della. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

DiMarzio : ?? #Calciomercato #SerieA | @juventusfc: accordo con il @ManUtd per la cessione di #Rabiot @SkySports… - DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, confermato l’accordo con il @ManUtd per la cessione di #Rabiot. I club adesso dovrann… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO: @SkySportDE ACCORDO JUVENTUS-EINTRACHT PER KOSTIC. L'ESTERNO POTREBBE ARRIVARE A TORINO GIÀ OGGI… - whtylly : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @juventusfc, confermato l’accordo con il @ManUtd per la cessione di #Rabiot. I club adesso dovranno convince… - whtylly : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO: JUVENTUS, OFFERTO UN BIENNALE A DEPAY. PER IL CENTROCAMPO LA PRIMA SCELTA È PAREDES #SkySport #SkyCalciome… -