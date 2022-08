Calciomercato Juventus, pronta una cessione: si sblocca nei prossimi giorni (Di martedì 9 agosto 2022) Il mercato della Juventus è attivo anche a livello di cessioni con un giocatore che sembra destinato a lasciare la Torino bianconera. Si parla giustamente di entrate per quanto riguarda la Juventus; le ultime due amichevoli (sei gol subiti e nessuno realizzato) hanno mostrato come Allegri ha bisogno di ulteriori rinforzi per aumentare la qualità della rosa. La società, però, sta lavorando anche sul fronte cessioni; sono diversi, infatti, i giocatori destinati a lasciare la Torino bianconera in questa sessione di mercato. Tra questi sembra esserci anche Luca Pellegrini; proviamo a capire i dettagli. LaPresseNon solo il centrocampo dove sembrano essere due i giocatori destinati a lasciare la Juventus, Arthur e Rabiot. Al termine del mercato, Allegri potrebbe aver una situazione diversa anche per quanto riguarda il terzino sinistro; nelle ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 9 agosto 2022) Il mercato dellaè attivo anche a livello di cessioni con un giocatore che sembra destinato a lasciare la Torino bianconera. Si parla giustamente di entrate per quanto riguarda la; le ultime due amichevoli (sei gol subiti e nessuno realizzato) hanno mostrato come Allegri ha bisogno di ulteriori rinforzi per aumentare la qualità della rosa. La società, però, sta lavorando anche sul fronte cessioni; sono diversi, infatti, i giocatori destinati a lasciare la Torino bianconera in questa sessione di mercato. Tra questi sembra esserci anche Luca Pellegrini; proviamo a capire i dettagli. LaPresseNon solo il centrocampo dove sembrano essere due i giocatori destinati a lasciare la, Arthur e Rabiot. Al termine del mercato, Allegri potrebbe aver una situazione diversa anche per quanto riguarda il terzino sinistro; nelle ...

DiMarzio : ?? #Calciomercato #SerieA | @juventusfc: accordo con il @ManUtd per la cessione di #Rabiot @SkySports… - GiovaAlbanese : Primi segnali di gradimento da parte di #Rabiot al possibile trasferimento al #ManchesterUnited, che nelle prossime… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @juventusfc: manca l'intesa totale, ma #Kostic è sempre più vicino - TuttoJuve24 : Calciomercato Juventus, Kostic in arrivo a Torino: accordo vicino con l’Eintracht #Juventus #Juve #Allegri… - News24_it : Juve-Kostic, due biglietti per un volo: Helsinki o Torino? - Tuttosport -