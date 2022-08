Calciomercato Juventus, lo sgarbo arriva dalla Premier: sfuma il colpo (Di martedì 9 agosto 2022) Lungamente inseguito dalla Juventus, l’obiettivo di mercato rischia di sfuma anche a causa dell’inserimento di un club di Premier. La Juventus è alle prese con il completamento della rosa. Mancano ancora gli ultimi colpi prima che il club allenato da Massimiliano Allegri possa definirsi completo. Un mercato importante che però ha ancora bisogno di qualche Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 9 agosto 2022) Lungamente inseguito, l’obiettivo di mercato rischia dianche a causa dell’inserimento di un club di. Laè alle prese con il completamento della rosa. Mancano ancora gli ultimi colpi prima che il club allenato da Massimiliano Allegri possa definirsi completo. Un mercato importante che però ha ancora bisogno di qualche Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : ?? #Calciomercato #SerieA | @juventusfc: accordo con il @ManUtd per la cessione di #Rabiot @SkySports… - DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | #Kostic in arrivo domani per visite mediche e firma - DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, confermato l’accordo con il @ManUtd per la cessione di #Rabiot. I club adesso dovrann… - juventus_love6 : RT @SkySport: ULTIM'ORA #MERCATO #JUVENTUS VERSO L'ACCORDO CON LO UNITED PER #RABIOT: INTESA INTORNO AI 17 MILIONI E BONUS #SkyCalciomerca… - albymesiano : RT @TUTTOJUVE_COM: Sky - Kostic arriverà a Torino domani per fare le visite mediche e firmare il contratto con la Juventus -