Calciomercato | Inter | scintelle fra Akanji e il Borussia Dortmund Le ultime

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @Inter: oggi è la giornata della risoluzione del contratto di Alexis #Sanchez. L'annuncio… - DiMarzio : #Calciomercato, @Inter | #Sanchez ha firmato la risoluzione: si attende l'annuncio ufficiale - Gazzetta_it : Psg, nuovo assalto a Skriniar. Inzaghi fa muro, ora tocca all'Inter #calciomercato - NimaTavRood : RT @SimoneTogna: Poco fa Alexis #Sanchez si è imbarcato dall'aeroporto di Linate Prime su un volo privato con destinazione Marsiglia. Ieri… - SimoneTogna : Poco fa Alexis #Sanchez si è imbarcato dall'aeroporto di Linate Prime su un volo privato con destinazione Marsiglia… -

Calciomercato.com

L'aspetta , con la speranza scrive il quotidiano sportivo che con il passare dei giorni il Dortmund abbassi il prezzo del cartellino (attualmente intorno ai 25 milioni, ndr), in modo da ...... 1) Allontanamento istantaneo di Stefano Pioli assunto solo due mesi prima anche se come seconda scelta (la prima optava per l'exLuciano Spalletti indaffarato con la vendemmia nei suoi ... Inter alla scoperta di Akanji VIDEO | Mercato | Calciomercato.com Svolta per Andrea Pinamonti, pronto a lasciare l'Inter e a rimanere in Serie A per la gioia di chi gioca al Fantacalcio: cifre e destinazione ...Calciomercato Roma, serata di festa in chiave mercato La serata di festa contro lo Shakhtar Donetsk all'Olimpico è stata importante in chiave Roma anche per ...