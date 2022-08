Calciomercato Fiorentina, Pradè scatenato: altri due arrivi? (Di martedì 9 agosto 2022) La Fiorentina vuole candidarsi tra le sorprese della prossima, imminente, Serie A. I viola sono tra le squadre più attive sul Calciomercato, come dimostrano i diversi colpi messi a segno e la conferma degli elementi più importanti della rosa. Tuttavia, per competere ai piani alti della classifica manca ancora qualcosa, soprattutto a centrocampo. Le intenzioni della società sarebbero quelle di completare il reparto nevralgico inserendo in organico altri innesti che si possano sposare bene con la filosofia di gioco di mister Vincenzo Italiano. Ecco perché, il direttore sportivo viola, Daniele Pradé, sembrerebbe intenzionato a chiudere al più presto due colpi di mercato in grado di innalzare ulteriormente l’asticella della qualità e consegnare al tecnico una rosa ultra competitiva. Calciomercato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 agosto 2022) Lavuole candidarsi tra le sorprese della prossima, imminente, Serie A. I viola sono tra le squadre più attive sul, come dimostrano i diversi colpi messi a segno e la conferma degli elementi più importanti della rosa. Tuttavia, per competere ai piani alti della classifica manca ancora qualcosa, soprattutto a centrocampo. Le intenzioni della società sarebbero quelle di completare il reparto nevralgico inserendo in organicoinnesti che si possano sposare bene con la filosofia di gioco di mister Vincenzo Italiano. Ecco perché, il direttore sportivo viola, Daniele Pradé, sembrerebbe intenzionato a chiudere al più presto due colpi di mercato in grado di innalzare ulteriormente l’asticella della qualità e consegnare al tecnico una rosa ultra competitiva....

