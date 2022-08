Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Samp. Lanna 'Preoccupato per cessione,ai tifosi chiedo pazienza' - TyaMent1 : @FabioTripodi78 @cianchetto4 @InsiderLazio Pensa a Sabiri, voluto da tare prima che lo prendesse l'ascoli. E guarda… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Lanna: 'Cessione Samp? Speriamo di chiudere entro fine settembre' - sportli26181512 : Lanna: 'Cessione Samp? Speriamo di chiudere entro fine settembre': Lanna: 'Cessione Samp? Speriamo di chiudere entr… - Gazzetta_it : Lanna: 'Cessione Samp? Speriamo di chiudere entro fine settembre' -

Così il presidente della Sampdoria, Marco Lanna, alCity, in conferenza stampa in vista dell'inizio della nuova stagione. "Riguardo la cessione del club, sono preoccupato che tutta questa ...Abbonati per leggere anche ISCRIVITI QUI ALLE NEWSLETTER TUTTO GENOA, TUTTOE TUTTO SPEZIA'Mercato Djuricic e Villar portano qualcosa in più a livello tecnico' GENOVA (ITALPRESS) - 'Sono passati sette mesi dall'insediamento, volevo ...Figlio d’arte, ma non nel settore calcistico, Davide Bonolis, 18 anni, quarto figlio del conduttore, ha appena firmato un contratto triennale con il club alabardato che milita in Serie C. Davide ha gi ...