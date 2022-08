Calcio | Roma | ora calde per il gallo Belotti

Leggi su italiasera

(Di martedì 9 agosto 2022) Sta per cantare il. A, sponda giallorossa, il mondo delstarebbe per accogliere un nuovo personaggio carico di patos. Il ‘’ Andrea. Almeno un altro rinforzo in attacco: è questo, per il momento, il diktat che sembra emergere dai movimenti e dai rumors della, in ottica campagna acquisti. Ma prima c’è da pensare anche alle cessioni. Dopo l’arrivo di Dybala e il colpo Wijnaldum, il nome che attendono i tifosi giallorossi è quello di Andrea. Ilaspetta una chiamata da Trigoria ma, prima di chiudere con l’ex attaccante del Torino, l’obiettivo del GM Tiago Pinto è sfoltire il reparto offensivo. Dopo Perez, serve la cessione di Shomurodov: l’arrivo di un centravanti come, dunque, non è ...