Calcio | Noemi Bocchi incinta di Totti? Il gossip diventa virale sui social

(Di martedì 9 agosto 2022) Roma, 9 ago. - (Adnkronos) - Arriva un'altra indiscrezione suldell'estate., la compagna della bandiera della Roma Francesco, sarebbe. Per l'ex capitano giallorosso si tratterebbe del quarto figlio, dopo i tre avuti con Ilary Blasi, il terzo invece per la 34enne romana. L'indiscrezione ètasuidove la nuova love story del 'capitano' continua a tenere banco. Nel frattempo i due proseguono le vacanze a pochi chilometri di distanza l'uno dall'altra.con i figli nella villa di Sabaudia, lain una casa al Circeo.

Il Sannio Quotidiano

... che l'ha poi portato ad allontanarsi dalla donna:Bocchi, come fatto sapere da Tommaso Eletti, è pure una grande sportiva: fin da bambina segue il- e una tifosa sfegata della Roma - e ...Mario Caucci , rampollo delle Cave di travertino e patron del Tivoli Terme, è l' ex marito diBocchi , nuova fidanzata di Francesco Totti. Mario Caucci eBocchi si sono sposati nel ...
Tommaso Eletti ha parlato della fidanzata di Francesco Totti, Noemi Bocchi, durante un'intervista rilasciata a DiPiù Tv.