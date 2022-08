Calcio: Monza, fatta per l'acquisto di Petagna dal Napoli (Di martedì 9 agosto 2022) Monza, 9 ago. - (Adnkronos) - Il Monza ancora protagonista sul mercato. Il nuovo colpo del club brianzolo è Andrea Petagna: l'attaccante, classe 1995, si trasferirà dal Napoli al Monza in prestito oneroso a 2,5 milioni di euro, con un obbligo di riscatto (in caso di salvezza) fissato a 10 milioni, oltre a 1,5 di bonus, per un totale di 14 milioni di euro. Petagna era arrivato al Napoli nel 2020: con la maglia azzurra ha collezionato 9 gol e 8 assist in 68 partite. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022), 9 ago. - (Adnkronos) - Ilancora protagonista sul mercato. Il nuovo colpo del club brianzolo è Andrea: l'attaccante, classe 1995, si trasferirà dalalin prestito oneroso a 2,5 milioni di euro, con un obbligo di riscatto (in caso di salvezza) fissato a 10 milioni, oltre a 1,5 di bonus, per un totale di 14 milioni di euro.era arrivato alnel 2020: con la maglia azzurra ha collezionato 9 gol e 8 assist in 68 partite.

