Calcio: Lipsia, ufficiale il ritorno di Werner a titolo definitivo dal Chelsea (Di martedì 9 agosto 2022) Lipsia, 9 ago. - (Adnkronos) - Ora è ufficiale: dopo due anni Timo Werner torna al Lipsia. Il centravanti tedesco, classe '96, lascia a titolo definitivo il Chelsea per riabbracciare il club tedesco che l'ha lanciato e con cui ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2026.

