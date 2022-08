Cagliari, nuova idea per la fascia: spunta Zeegelaar (Di martedì 9 agosto 2022) Il Cagliari ha messo nel mirino lo svincolato Marvin Zeegelaar, ultima idea per la fascia mancina: tutti i dettagli Continua la sessione di calciomercato estiva in casa Cagliari, con il club che ora vuole sistemare le lacune presenti nel reparto difensivo. Il club rossoblù, tuttavia, non vuole intervenire sulla batteria dei centrali, ma su quella dei terzini. Il club sardo – riferisce l’edizione odierna de L’Unione Sarda – starebbe cercando un esterno sinistro e per questo avrebbe messo nel mirino lo svincolato Marvin Zeegelaar, reduce da quattro stagioni all’Udinese dove ha totalizzato 66 presenze. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 agosto 2022) Ilha messo nel mirino lo svincolato Marvin, ultimaper lamancina: tutti i dettagli Continua la sessione di calciomercato estiva in casa, con il club che ora vuole sistemare le lacune presenti nel reparto difensivo. Il club rossoblù, tuttavia, non vuole intervenire sulla batteria dei centrali, ma su quella dei terzini. Il club sardo – riferisce l’edizione odierna de L’Unione Sarda – starebbe cercando un esterno sinistro e per questo avrebbe messo nel mirino lo svincolato Marvin, reduce da quattro stagioni all’Udinese dove ha totalizzato 66 presenze. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : Il #Cagliari ha una nuova idea per la fascia ?? - SardiniaPost : #Sardegna #Animali #Cani???? Dalla discarica di Cagliari alla nuova vita a Torino, dove cerca 'umani'. Il lieto fine… - Cagliari_1920 : Nandez Cagliari, i rossoblù provano a trattenerlo: nuova possibilità per l’uruguaiano #cagliaricalcio… - UnicaRadio : Rinasce a Cagliari cineteatro ex Manifattura Tabacchi - infoitsport : Cagliari: nuova certificazione ambientale ACA per l’aeroporto -