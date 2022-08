Britney Spears è pronta, il grande ritorno alla musica: con Elton John canteranno 'Hold Me Closer' (Di martedì 9 agosto 2022) I fan lo attendevano da tanto. Finalmente Britney Spears torna a cantare. E il grande ritorno alla musica dell'ex reginetta del pop sarà in grande stile. Con lei, in un duetto da favola, ci sarà Elton ... Leggi su leggo (Di martedì 9 agosto 2022) I fan lo attendevano da tanto. Finalmentetorna a cantare. E ildell'ex reginetta del pop sarà instile. Con lei, in un duetto da favola, ci sarà...

cox_ib : RT @SkyTG24: Elton John, il nuovo brano Hold Me Closer potrebbe essere un duetto con Britney Spears - iamexemi : RT @BSNewsItalia: ??| Il 12 agosto avrà luogo l’udienza in cui Jamie Spears verrà interrogato da Rosengart, avvocato di Britney, sotto giura… - vibeney : RT @BSNewsItalia: ??| Il 12 agosto avrà luogo l’udienza in cui Jamie Spears verrà interrogato da Rosengart, avvocato di Britney, sotto giura… - userhyolyn : RT @BSNewsItalia: ??| Il 12 agosto avrà luogo l’udienza in cui Jamie Spears verrà interrogato da Rosengart, avvocato di Britney, sotto giura… - FreebritneyR : RT @BSNewsItalia: ??| Il 12 agosto avrà luogo l’udienza in cui Jamie Spears verrà interrogato da Rosengart, avvocato di Britney, sotto giura… -