leggoit : Briteny Spears è pronta, il grande ritorno alla musica: con Elton John canteranno «Hold Me Closer» -

Il mese scorso, è stato riferito che Britneyed Elton John si sono incontrati in uno studio musicale a Beverly Hills per dare una nuova svolta al suo successo del 1971. Il brano è prodotto dal ...... lieto evento per l'attrice E' un periodo in un cui abbiamo assistito alla coronazione di molti amori con la celebrazione del matrimonio, dao di Kourtney Kardahsian. E adesso è ...I fan lo attendevano da tanto. Finalmente Britney Spears torna a cantare. E il grande ritorno alla musica dell'ex reginetta del pop sarà in ...La conferma è arrivata via social dal cantante britannico, ma non è ancora chiaro se la canzone sarà un inedito oppure una cover ...