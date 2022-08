Borsa Europa fiacca in attesa Usa | Milano -0 | 5%

(Di martedì 9 agosto 2022)– . Dopo una prima parte di seduta senza una chiara direzione, i mercati azionari del Vecchio continente girano la boa di metà seduta flettendo leggermente: le Borse di Francoforte e Amsterdam cedono lo 0,9% mentreperde mezzo punto percentuale con l’indice Ftse Mib. In calo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::chiude a +2,10% con spinta trimestraliallunga a +1,5%,più cautaapre in lieve rialzo, Ftse Mib +0,33%cede (-0,07%) con dato produzione, Bper +10%, bene le ...

Agenzia ANSA

Borse europee contrastate nel finale con i listini Usa deboli alla vigilia dei dati sull'inflazione di luglio in Cina, Germania, Italia e negli Usa. Si confermano in calo Francoforte e Milano ( - 1% ...Chiusura contratata per le principali borse europee. Parigi ha ceduto lo 0,53% a 6.490 punti e Londra ha guadagnato lo 0,05% a 7.485 punti. A due velocità anche Francoforte ( - 1,08% a 13.539 punti) e ... Borsa: Europa in ordine sparso, futures deboli, Milano -0,6% MILANO - Dopo una prima parte di seduta senza una chiara direzione, i mercati azionari del Vecchio continente girano la boa di metà seduta flettendo leggerment ...Guardando ai titoli, a Piazza Affari ha chiuso in fondo al segmento principale St (-5,28%) con Pirelli (-3,38%) e Stellantis (-2,54%). Infine, il prezzo del gas ad Amsterdam e' poco mosso a 193 euro a ...