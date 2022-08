Bomba d’acqua a Caserta | strade come torrenti in piena Allerta anche in provincia | «Restate in casa» – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 9 agosto 2022) Alberi caduti, transenne divelte etrasformate inimpetuosi: sono gli effetti di una vera e propriaabbattutasi oggi su. Secondo l’Ansa, in alcune importanti arterie del centro cittadino,via Unità d’Italia, viale Medaglie d’Oro e Corso Trieste, l’acqua avrebbe raggiunto alcune decine di centimetri di altezza, facendo saltare i tombini e costringendo tante auto a restare ferme in mezzo alla strada, con conseguenti grandi disagi per la viabilità. Gli alberi sarebbero caduti a piazza Pitesti, in via Ferrara e via Roma, sul Corso davanti alla libreria Feltrinelli e in altre parti della città, cosìmolte transenne e qualche cartellone sarebbero stati divelti dal forte vento. L’improvvisa pioggia torrenziale avrebbe causato ...