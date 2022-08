Bologna, valigia 'imbottita' con 400mila euro in lingotti d'oro: passeggero fermato all'aeroporto (Di martedì 9 agosto 2022) lingotti d'oro per un valore pari a circa 400mila euro sono stati trovati nel bagaglio di un viaggiatore di nazionalità romena che stava per lasciare l'Italia con un volo in partenza dall' aeroporto ... Leggi su leggo (Di martedì 9 agosto 2022)d'oro per un valore pari a circasono stati trovati nel bagaglio di un viaggiatore di nazionalità romena che stava per lasciare l'Italia con un volo in partenza dall'...

