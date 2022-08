Bobby Lashley: “Ho trovato il modo per riunire l’Hurt Business, dipende tutto da Omos” (Di martedì 9 agosto 2022) l’Hurt Business ha raggiunto un notevole livello di successo durante la sua permanenza nella compagnia, elevando Bobby Lashley, MVP, Cedric Alexander e Shelton Benjamin. Tuttavia, come accade per molte fazioni in WWE, la formazione si è sciolta l’anno scorso a Monday Night Raw. Anche Roman Reigns ha ritenuto che la stable fosse stata divisa troppo presto. Alla fine sono tornati insieme l’anno scorso per un breve periodo di tempo prima di separarsi nuovamente. Intervenendo all’Out of Character podcast, l’attuale WWE United States Champion ha spiegato come l’Hurt Business possa tornare insieme con le giuste premesse. Le sue parole “Stavo pensando cosa potrebbe accadere per riunirci, e l’altro giorno ho riflettuto su questo: se MVP rendesse Omos troppo ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 9 agosto 2022)ha raggiunto un notevole livello di successo durante la sua permanenza nella compagnia, elevando, MVP, Cedric Alexander e Shelton Benjamin. Tuttavia, come accade per molte fazioni in WWE, la formazione si è sciolta l’anno scorso a Monday Night Raw. Anche Roman Reigns ha ritenuto che la stable fosse stata divisa troppo presto. Alla fine sono tornati insieme l’anno scorso per un breve periodo di tempo prima di separarsi nuovamente. Intervenendo all’Out of Character podcast, l’attuale WWE United States Champion ha spiegato comepossa tornare insieme con le giuste premesse. Le sue parole “Stavo pensando cosa potrebbe accadere per riunirci, e l’altro giorno ho riflettuto su questo: se MVP rendessetroppo ...

