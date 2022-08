BMX, Europei 2022: i favoriti gara per gara. Charlotte Worthington e Anthony Jeanjean i nomi da tenere d’occhio (Di martedì 9 agosto 2022) Gli Europei 2022 di BMX Freestyle si terranno a Monaco di Baviera dall’11 al 13 agosto. Le gare per assegnare i titoli continentali sono inserite, così come quattro anni fa, all’interno della rassegna multidisciplinari degli European Championship, quest’anno ospitati appunto dalla città teutonica. Disciplina in grande crescita, la BMX vedrà i primi atleti scendere in pista l’11 agosto per le qualificazioni, sia nella gara maschile che in quella femminile. Nei due giorni successivi si terranno le finali che assegneranno le medaglie, a partire dalla gara femminile, in programma venerdì 12, seguita il giorno successivo da quella maschile. I pretendenti al titolo continentale non mancano. Le partecipanti alla gara femminile saranno 14, senza alcuna azzurra ... Leggi su oasport (Di martedì 9 agosto 2022) Glidi BMX Freestyle si terranno a Monaco di Baviera dall’11 al 13 agosto. Le gare per assegnare i titoli continentali sono inserite, così come quattro anni fa, all’interno della rassegna multidisciplinari degli European Championship, quest’anno ospitati appunto dalla città teutonica. Disciplina in grande crescita, la BMX vedrà i primi atleti scendere in pista l’11 agosto per le qualificazioni, sia nellamaschile che in quella femminile. Nei due giorni successivi si terranno le finali che assegneranno le medaglie, a partire dallafemminile, in programma venerdì 12, seguita il giorno successivo da quella maschile. I pretendenti al titolo continentale non mancano. Le partecipanti allafemminile saranno 14, senza alcuna azzurra ...

GiornaleLORA : Europei Monaco 2022: gli azzurri convocati / Strada, Crono MTB, BMX Freestyle - franconemarisa : RT @Coninews: Le squadre italiane di ciclismo su strada, mountain bike, pista e BMX freestyle per la rassegna continentale di #Munich2022.… - Coninews : Le squadre italiane di ciclismo su strada, mountain bike, pista e BMX freestyle per la rassegna continentale di… - SpazioCiclismo : Cresce l'attesa per le gare continentali di #Munich2022. - SpazioCiclismo : Andiamo a vedere nel dettaglio calendario e orari di #EuroRoad22, #EuroTrack22, #EuroMTB22 e #EuroBMX22 -