Blockchain per aziende e professionisti: come sfruttare le numerose potenzialità? (Di martedì 9 agosto 2022) Bcode è la realtà che, grazie ad una piattaforma pronta all’uso, rende la Blockchain accessibile ad aziende, PMI e startup Secondo una recente ricerca dell’Osservatorio Blockchain & Distributed Ledger del Politecnico di Milano, il 2021 per il mondo Blockchain e? stato un anno di grande maturazione. Le tecnologie hanno confermato il loro percorso di evoluzione e trasformazione, mentre fenomeni come l’esplosione degli NFT e la crescita di nuovi prodotti e servizi finanziari realizzati tramite Blockchain hanno catalizzato l’interesse di istituzioni, aziende e media di tutto il mondo. La Blockchain (letteralmente “catena di blocchi”) sfrutta le caratteristiche di una rete informatica di nodi e consente di gestire e aggiornare, in modo univoco e ... Leggi su lombardiaeconomy (Di martedì 9 agosto 2022) Bcode è la realtà che, grazie ad una piattaforma pronta all’uso, rende laaccessibile ad, PMI e startup Secondo una recente ricerca dell’Osservatorio& Distributed Ledger del Politecnico di Milano, il 2021 per il mondoe? stato un anno di grande maturazione. Le tecnologie hanno confermato il loro percorso di evoluzione e trasformazione, mentre fenomenil’esplosione degli NFT e la crescita di nuovi prodotti e servizi finanziari realizzati tramitehanno catalizzato l’interesse di istituzioni,e media di tutto il mondo. La(letteralmente “catena di blocchi”) sfrutta le caratteristiche di una rete informatica di nodi e consente di gestire e aggiornare, in modo univoco e ...

