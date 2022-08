Blitz Fbi nella casa di Trump in Florida: “Portate via scatole di documenti”. L’ex presidente: “Attacco alla mia candidatura” (Di martedì 9 agosto 2022) Agenti dell’Fbi hanno perquisito la residenza in Florida delL’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, la sontuosa villa di Mar-a-Lago. A dare la notizia è stato lo stesso tycoon con un comunicato alla Cnn nel quale ha definito il raid “un Attacco politico” contro la sua candidatura alle elezioni del 2024. Nessuna conferma per il momento da parte del Dipartimento di giustizia o dell’Agenzia. L’Fbi, aggiunge la Cnn, ha portato via scatole di documenti e ha perquisito in particolare anche la cassaforte. Secondo tre fonti che hanno parlato con la Cnn, il Blitz è avvenuto proprio nell’ambito delle indagini sui 15 scatoloni di documenti classificati che Trump avrebbe portato via ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Agenti dell’Fbi hanno perquisito la residenza indeldegli Stati Uniti Donald, la sontuosa villa di Mar-a-Lago. A dare la notizia è stato lo stesso tycoon con un comunicatoCnn nel quale ha definito il raid “unpolitico” contro la suaalle elezioni del 2024. Nessuna conferma per il momento da parte del Dipartimento di giustizia o dell’Agenzia. L’Fbi, aggiunge la Cnn, ha portato viadie ha perquisito in particolare anche la cassaforte. Secondo tre fonti che hanno parlato con la Cnn, ilè avvenuto proprio nell’ambito delle indagini sui 15 scatoloni diclassificati cheavrebbe portato via ...

