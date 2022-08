Biden firma il Chip Act: investiamo nei semiconduttori Usa (Di martedì 9 agosto 2022) Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato una legge multimiliardaria per promuovere la produzione nazionale di semiconduttori e altri settori manifatturieri ad alta tecnologia che i leader ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 9 agosto 2022) Il Presidente degli Stati Uniti Joehato una legge multimiliardaria per promuovere la produzione nazionale die altri settori manifatturieri ad alta tecnologia che i leader ...

MilanoFinanza : Biden firma il Chips and Science Act. Aumentare la produzione nazionale per creare lavoro - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Biden firma il 'Chip Act': 52 mld per produrre semiconduttori in Usa - MLFranciolini : RT @RaiNews: 'In America tutto è possibile': le parole di Biden nell'annunciare un'importante legge bipartisan - RaiNews : 'In America tutto è possibile': le parole di Biden nell'annunciare un'importante legge bipartisan - Affaritaliani : Biden firma il 'Chip Act': 52 mld per produrre semiconduttori in Usa -