Biagio D’Anelli dimentica Miriana Trevisan con un’ex Miss Italia? (Di martedì 9 agosto 2022) L’ex vippone Biagio D’Anelli, uno dei protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, sarebbe riuscito finalmente a dimenticare Miriana Trevisan. Biagio D’Anelli dimentica Miriana Trevisan e si presenta a un evento mano nella mano con Arianna David Se infatti la coppia nella casa di Cinecittà si era mostrata affiatatissima, la fiamma dell’amore si è spenta praticamente subito, con l’uscita di lei. Infatti i due hanno iniziato a lanciarsi scaramucce social e nei salotti più famosi della televisione perché, a detta di D’Anelli, Trevisan non lo avrebbe mai cercato, fingendo addirittura di aver dimenticato il pin della propria sim. A queste accuse la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 agosto 2022) L’ex vippone, uno dei protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, sarebbe riuscito finalmente aree si presenta a un evento mano nella mano con Arianna David Se infatti la coppia nella casa di Cinecittà si era mostrata affiatatissima, la fiamma dell’amore si è spenta praticamente subito, con l’uscita di lei. Infatti i due hanno iniziato a lanciarsi scaramucce social e nei salotti più famosi della televisione perché, a detta dinon lo avrebbe mai cercato, fingendo addirittura di averto il pin della propria sim. A queste accuse la ...

