Berrettini-Carreno Busta oggi, Masters 1000 Montreal: programma, orario d’inizio, tv e streaming (Di martedì 9 agosto 2022) Matteo Berrettini affronterà Pablo Carreno Busta nel primo turno del Masters 1000 di Montreal. oggi martedì 9 agosto (ore 17.00) il tennista italiano scenderà sul cemento canadese per fronteggiare lo spagnolo in un match decisamente interessante e che si preannuncia di alto profilo. Il romano si rimette in gioco dopo aver perso la finale del torneo ATP 250 di Gstaad, manifestazione a cui ha preso parte dopo aver rinunciato a Wimbledon a causa della positività al Covid-19. L’attuale numero 14 al mondo, che prima dello stop forzato si era imposto a Stoccarda e al Queen’s, cerca il successo di rilievo contro il sempre ostico numero 23 del ranking ATP. Matteo Berrettini si sta preparando per gli US Open e vuole a tutti i costi regolare l’iberico, in modo ... Leggi su oasport (Di martedì 9 agosto 2022) Matteoaffronterà Pablonel primo turno deldimartedì 9 agosto (ore 17.00) il tennista italiano scenderà sul cemento canadese per fronteggiare lo spagnolo in un match decisamente interessante e che si preannuncia di alto profilo. Il romano si rimette in gioco dopo aver perso la finale del torneo ATP 250 di Gstaad, manifestazione a cui ha preso parte dopo aver rinunciato a Wimbledon a causa della positività al Covid-19. L’attuale numero 14 al mondo, che prima dello stop forzato si era imposto a Stoccarda e al Queen’s, cerca il successo di rilievo contro il sempre ostico numero 23 del ranking ATP. Matteosi sta preparando per gli US Open e vuole a tutti i costi regolare l’iberico, in modo ...

infoitsport : Berrettini-Carreno Busta domani in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montreal 2022 - infoitsport : Masters 1000 Montreal: esordio da favorito per Berrettini contro Carreno Busta, in quota lui e Sinner possibili out… - infoitsport : ATP Montreal 2022, Matteo Berrettini debutta con Carreno Busta - Guido17595958 : @Friedkinismo2 Fognini-Rune Se vince possibile Derby con Berrettini( Carreno permettendo) - sportli26181512 : Berrettini: 'Pronto per ATP Montreal, sfruttato lo stop per migliorare'. VIDEO: Matteo Berrettini si racconta a poc… -