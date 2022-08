Berlusconi | “Faremo la flat tax nei primi 100 giorni | pressione fiscale diminuirà sotto il 20% Io candidato alle elezioni? Ci sto pensando”

Lorenzo32843904 : RT @marty20667125: Ma noi Italiani quando faremo i seri?? Prima un Nano Giullare (Berlusconi), che ci ha mangiato tutti i nostri soldi, poi… - marty20667125 : Ma noi Italiani quando faremo i seri?? Prima un Nano Giullare (Berlusconi), che ci ha mangiato tutti i nostri soldi… - News24_it : 'Flat tax? La faremo nei primi 100 giorni' - fisco24_info : Berlusconi: 'Io candidato? Ora ci penso e poi decido': 'Flat tax? La faremo nei primi 100 giorni' - andybona : RT @baffi_francesco: Berlusconi 'no alla patrimoniale e nuove tasse', certo con lui e i suoi soci fascisti faremo la fine della Grecia e po… -

ilmessaggero.it

09.25 ": flat tax Lanei primi 100 giorni La flat tax ha fatto aumentare anche del 30% le entrate per lo Stato: non vogliamo creare ulteriore deficit. Con la crescita che ...... come la Lazio, altre con cui forse si è abusato fin troppo con la parolagrandi cose, vedi il Monza , che faticherà probabilmente a mantenere la categoria, altro che Champions, ma... Silvio Berlusconi: «Faremo una flat tax al 23%. La Meloni È una coraggiosa, come me» 'Sul mio futuro vedremo. Oggi parliamo del futuro dell'Italia', ha detto il leader di Forza Italia. 'Flat tax La faremo nei primi 100 giorni' (ANSA) ...Lo spirito del ‘94, le pillole del programma («una al giorno toglie la sinistra di torno», la battuta), i messaggi generazionali rivolti sia agli anziani (dalle pensioni ...