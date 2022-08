Berardi insultato e infuriato, insegue tifoso per vendicarsi (Video) (Di martedì 9 agosto 2022) Roma, 9 ago – Estro e talento da fuoriclasse, doti rare che però Domenico Berardi non sempre è riuscito a esprimere a dovere. Calciatore comunque eccellente, nonostante le prestazioni altalenanti dovute anche a un caratterino non propriamente accomodante. Sta di fatto che l’attaccante del Sassuolo ha segnato tanto in Serie A, beccandosi pure qualche cartellino di troppo a causa di alcune sue reazioni piuttosto scomposte. Il Berardi furioso, così tenta di inseguire tifoso che lo ha insultato Ma quanto accaduto ieri, fuori dallo stadio al termine della partita di Coppa Italia tra Modena e Sassuolo, non rientra nella sfera di prestazioni e atteggiamenti in campo. Berardi, insultato da un tifoso, si è difatti infuriato tentando di inseguire la persona che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 9 agosto 2022) Roma, 9 ago – Estro e talento da fuoriclasse, doti rare che però Domeniconon sempre è riuscito a esprimere a dovere. Calciatore comunque eccellente, nonostante le prestazioni altalenanti dovute anche a un caratterino non propriamente accomodante. Sta di fatto che l’attaccante del Sassuolo ha segnato tanto in Serie A, beccandosi pure qualche cartellino di troppo a causa di alcune sue reazioni piuttosto scomposte. Ilfurioso, così tenta di inseguireche lo haMa quanto accaduto ieri, fuori dallo stadio al termine della partita di Coppa Italia tra Modena e Sassuolo, non rientra nella sfera di prestazioni e atteggiamenti in campo.da un, si è difattitentando di inseguire la persona che ...

