Beppe Vessicchio ha esordito in tv negli anni ’70 ma faceva tutt’altro | incredibile

peppesava : RT @Ragusanews: Il maestro Beppe Vessicchio al premio Cristina Guastella a Ragusa - Ragusanews : Il maestro Beppe Vessicchio al premio Cristina Guastella a Ragusa - palermo24h : Ragusa Ibla 5 agosto, premio Cristina Guastella con Beppe Vessicchio - infoitinterno : Ragusa Ibla 5 agosto, premio Cristina Guastella con Beppe Vessicchio - Matteo_Varg : RT @BiceLunaDiFiele: beppe vessicchio -

Ialmo

E l'ha fatto dinanzi ad una giuria di esperti presieduta da un presidente d'eccezione, il maestro Peppe. Per la prima categoria in gara, dai 9 agli 11 anni, primo posto per Angelica Zina ...È questa la cifra dei km macinati in questa giornata da Panda Nara, concentratissima come il maestrodi fronte alla sua orchestra sul palco di Sanremo. Dopo la colazione a base di ... Beppe Vessicchio a Ragusa per il “Premio Cristina Guastella”: ecco i premiati della decima edizione Beppe Vessicchio ha esordito in tv negli anni '70 ma faceva tutt'altro: il retroscena che non tutti conoscono sul maestro d'orchestra.Si terrà domani, venerdì 5 agosto il Premio Cristina Guastella 2022. Giunto alla sua decima edizione, l’evento ricco di giovani talenti canori, si terrà al Giardino Ibleo di Ragusa Ibla. Anche quest’a ...