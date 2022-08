Bct | annullato il concerto di Irama | ecco come chiedere il rimborso del biglietto

Leggi su anteprima24

(Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento- Niente da fare. Nonostante i numerosi tentativi tra la direzione artistica del BCT e l’entourage del cantante, ildia Benevento è ufficialmente. Proposte e controproposte, tentativi di trovare un buco nella fitta agenda di esibizioni del 26enne carrarese, ma alla fine con tanto rammarico da parte dell’organizzazione, la tappa del 29 luglio non avrà un seguito., va ricordato, accusò un problema di salute alla vigilia delin terra sannita e dopo un altro appuntamentoqualche giorno prima a Piombino. Ora il cantante è tornato in forma ma per il Sannio, almeno per quest’anno, la performance del bravo cantante toscano resterà un miraggio. I rimborsi saranno disponibili a partire dalle ore 12:00 di ...